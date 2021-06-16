На дорогах Кубани движение фур в курортный сезон ограничат

Пробки к морю Фото: Юлия БАРАНОВА

Движение фур в курортный сезон ограничат на участке трассы М-4 «Дон». Это будет сделано в районе Горячего Ключа, сообщили в пресс-службе ГК "Автодор".

Грузовикам запрещено ездить с 15 июля по 15 сентября с пятницы по воскресенье с 8:00 до 21:00.

- В месте примыкания автодороги "Джубга - Сочи" около 30% автомобилей в общем потоке – большегрузы, - рассказали в компании. – Они замедляют движение и провоцируют обгоны, что повышает риск лобовых столкновений.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, где туристы встанут в пробки на пути к Черному морю. С открытием курортного сезона поток машин на дорогах к морю с обычных 15-20 тысяч авто в сутки вырастет до 40-50 тысяч. Трассы такого «напора» не выдерживают, потому и поездка занимает в два раза больше времени.