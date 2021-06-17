Фото: Алексей Одеров

На Кубани спасатели помогают транспортировать больных коронавирусом.

Страшные кадры попали в сеть. Об этом сообщил начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

Он признался, что долго сомневался: стоит или нет выставлять работу спасателей с ковидными больными и решил, что всё-таки надо.

- Практически с первых дней как эта зараза пришла в наш город спасатели помогают медикам скорой помощи и инфекционной больницы в транспортировке больных ковидом, - отметил Алексей Одеров. - К сожалению, не все кому мы помогали, остались в живых.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом в регионе осложняется.