На Кубани выпало около 50 мм ледяной крупы

Град

Видео града, который обрушился на Кубани 16 июня 2021, внушает ужас. Градины по размеру были очень похожи на мячики для пин-понга. Град размером с монету обрушился на Калининский район. Пострадали растения. Последствия града на Кубани пугают. Весь урожай на земле, крыши повреждены.

В оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю от ЕДДС Павловского района поступила информация, что в станице Новопластуновская, в период с 18:10 до 18:40 прошел грозовой фронт в виде дождя и града. Всего выпало около 50 мм осадков.

- Повреждены кровли домов, разбиты стекла, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Организована работа межведомственных оперативных групп по обследованию территорий и оценке ущерба.