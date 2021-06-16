Град на Кубани

На Кубани из-за града пострадали два социальных объекта. У строений повреждена кровля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю от ЕДДС Павловского района поступила информация, что в станице Новопластуновская, в период с 18:10 до 18:40 прошел грозовой фронт в виде дождя и града. Всего выпало около 50 мм осадков.

- Повреждены кровли домов, разбиты стекла, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Организована работа межведомственных оперативных групп по обследованию территорий и оценке ущерба.

Видео града, который обрушился на Кубани 16 июня 2021, внушает ужас. Последствия града на Кубани пугают. Весь урожай на земле, крыши повреждены.