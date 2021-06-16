На Кубани оценивают ущерб, нанесенный градом

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Последствия града на Кубани достаточно серьезные. Весь урожай на земле, повреждены крыши домов и двух социальных объектов - школы и детского сада.

- На месте уже работают оперативные группы. Поручил своему первому заместителю Андрею Алексеенко лично проконтролировать эту работу и доложить о ситуации, - отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, важно как можно скорее оценить нанесенный ущерб и помочь пострадавшим восстановить имущество.

- Люди не останутся один на один со своей бедой, - заключил глава региона.

Тучи заходили долго, от них был громкий гул, было очень страшно. Потом пошёл дождь, следом за ним пошёл град. По словам местных жителей, он шёл на протяжении часа.

Градины величиной с куриное яйцо повредили дома, помяли автомобили и разбили лобовые стекла. Льдины, посыпавшиеся с неба, буквально изрешетили крыши несколько десятков построек.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани выпало около 50 мм ледяной крупы.