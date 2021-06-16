На Кубани для пострадавших от града развернут пункт временного размещения

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В станице Новопластуновскоой для пострадавших от града развернут пункт временного размещения. Он находится в местном Дом культуры. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- Развернут стационарный пункт временного размещения в здании Дом культуры Новопластуновского сельского поселения на 100 мест, - рассказал представитель пресс-службы.

На месте работает оперативная группа Павловского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Опубликовано видео града, который обрушился на Кубани 16 июня 2021. Ледяная крупа размером с монету вначале обрушился на Калининский район. Последствия града на Кубани пугают. Весь урожай на земле, крыши повреждены.