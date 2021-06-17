Министр ГО и ЧС Кубани отправится в пострадавший от града район

Урожай погиб

Министр ГО и ЧС края отправится в пострадавший от града район. На месте уже организована работа оперативных групп. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Для оказания всесторонней помощи муниципалитету после града в Павловский район ранним утром выдвинется рабочая группа министерства ГО и ЧС края во главе с министром Сергеем Штриковым, - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что на территории Новопластуновского сельского поселения расположены станица Новопластуновская, хутора Новый Урал, Бальчанский и. Междуреченский. Эти населенные пункты подверглись удару стихии.

- В случае необходимости определен стационарный пункт временного размещения пострадавших в здании сельского Дома культуры, - отметила представитель пресс-службы.

Последствия града на Кубани достаточно серьезные. Весь урожай на земле, повреждены крыши домов и двух социальных объектов - школы и детского сада.