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Общество17 июня 2021 0:08

Министр ГО и ЧС Кубани отправится в пострадавший от града район

На месте уже организована работа оперативных групп
Юлия БАРАНОВАЮлия БАРАНОВА
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Урожай погиб

Урожай погиб

Министр ГО и ЧС края отправится в пострадавший от града район. На месте уже организована работа оперативных групп. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Для оказания всесторонней помощи муниципалитету после града в Павловский район ранним утром выдвинется рабочая группа министерства ГО и ЧС края во главе с министром Сергеем Штриковым, - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что на территории Новопластуновского сельского поселения расположены станица Новопластуновская, хутора Новый Урал, Бальчанский и. Междуреченский. Эти населенные пункты подверглись удару стихии.

- В случае необходимости определен стационарный пункт временного размещения пострадавших в здании сельского Дома культуры, - отметила представитель пресс-службы.

Последствия града на Кубани достаточно серьезные. Весь урожай на земле, повреждены крыши домов и двух социальных объектов - школы и детского сада.