Узнали, где будут отключения света в Сочи 17 июня 2021

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Отключения света в Сочи 17 июня 2021 пройдут во всех четырех внутригородских районах. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей. Специалисты обещают, что в будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования.

Адлерский район

С 05:00 до 20:00 будут обесточены улицы Демократическая, Краснофлотская, Камская, ул. Урицкого, Таврическая, Попова, ул. Пензенская, Пастушечья, Дубравская, Тихая, ул. Голубые Дали, ул. Владимировская, Куликовская, Афонская, Пермская, Выселковская, Дагестанская, Заря, Терновая, Мзымтинская, Гранатовая, Подольская; ул. Ивановская 2а; ул. Мира, пер. Речной, Светогорская; ул. Костромская, Колхозная, Воронежская.

Хостинский район

С 08:00 до 17:00 отключат электричество на ул. Кипарисовая (частично); ул. Малая (частично), ул. Береговая (частично); ул. Яна Фабрициуса 26Б, 37/47, СТ «Горизонт-4», СТ «Дендрарий», ул. Метелева 31, 31/1, 31/2, ООО «Вельд», СНТ «Здоровье».

Центральный район

С 08:00 до 19:00 без света останутся ул. Волжская (частично), ул. Виноградная 203/1, ул. Анапская (частично), ул. Полтавская 21д, 19/9, пер. Рахманинова (частично), ул. Виноградная (частично), ул. Парковая (частично), ул. Островского 9,11; ул. Навагинская 3, ул. Советская 26а.

Лазаревский район

С 08:00 до 19:00 не будет электроэнергии в п. Уч-Дере ул. Лучезарная (частично), База отдыха «Карина»; п. Вардане ул. Фруктовая, п. Верхне-Армянское Лоо пер. Лорийский, ул. Краснооктябрьская, п. Якорная Щель ул. Череповетская, ул. Главная, ул. Ейская, п. Сергей Поле ул. Славы (частично), пер. Прудный, пер. Ани, пер. Масис, Новошкольная, Араратский переулок, ул. Краснооктябрьская.