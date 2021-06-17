Мэр Геленджика рассказал о последствиях ночного урагана в городе

Фото @BogodistovAA

В Геленджик, как и в другие города Кубани, ночью 17 июня ворвалась непогода. После залповый ливень с сильным ветром ломал деревья, размыло пляжи. Но город-курорт отделался небольшими последствиями. О них рассказал мэр Алексей Богодистов.

- Объехал город, сообщаю всем жителям и гостям, что серьёзных проблем ночная непогода Геленджику не принесла. На ликвидацию грязи и мусора, которые на набережной образовались после дождевых потоков, коммунальщики вышли ещё ночью. В нескольких местах некритично размыты пляжные территории, но все конструкции целы, - написал в своем Telegram-канале Богодистов.

Фото @BogodistovAA

Глава Геленджика также добавил, что к примерно к 10 часам коммунальщики справятся со всеми последствиями грозы.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что больше всего от непогоды досталось Павловскому району, там накануне прошел град, а также Анапе и Темрюку, здесь после ливней подтопило дворы.