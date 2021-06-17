В Краснодаре с 18 июня снова придется платить за стоянку на муниципальных парковках

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Более двух месяцев муниципальные парковки Краснодара были бесплатными. 8 мая закончилось инвестиционное соглашение на их обустройство и эксплуатацию. Но в мэрии сообщили, что с 18 июня снова придется платить за стоянку.

- Стоимость парковки останется прежней — 30 рублей в час, за исключением Привокзальной площади, где час парковки стоит 100 рублей. Оплатить можно будет только безналичным способом — через паркомат или сайт оператора ООО «Городские парковки», - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе администрации города.

Специалисты пояснили, что вступил в силу муниципальный контракт с подрядной организацией, которая обслуживает парковочные пространства и оборудование и оплата возобновляется.

Автовладельцев попросили = быть внимательными и вовремя оплачивать услугу во избежание штрафов.

КОНКРЕТНО

В Краснодар действуют 266 муниципальных парковок, из них:

- 18 парковок плоскостного типа на 835 машиномест

- 248 парковок прибордюрного типа на 7256 машиномест.

На улицах краевого центра установлены 246 паркоматов, 1774 дорожных знака, 561 сигнальный столбик и 329 ограничивающих въезд бетонных полусфер.