В аэропорту Геленджика из-за ветра задержаны семь рейсов

Фото пресс-службы Геленджика

16 июня из-за сильных порывов ветра в Геленджике задержали семь рейсов. Из города-курорта не смогли вылететь самолеты на Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург. Также на запасной аэродром в Анапу были направлены пять рейсов из Москвы, рейс из Санкт-Петербурга и Сургута.

- В аэропорту с пассажирами задержанных рейсов постоянно работают представители авиакомпаний. Пассажирам предоставлено питание и размещение в гостинице, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе аэропорта Геленджик.

Также представители аэроузла добавили, что по состоянию на 10:00 аэропорт работает в штатном режиме. Задержанные рейсы будут поэтапно выпускать в ближайшее время.

Информацию о статусе рейса можно уточнить на официальном сайте аэропорта в разделе Онлайн-табло или по телефону справочной службы: 8-861-419-90-09.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что мэр Геленджика рассказал о последствиях ночного урагана в городе. Сейчас коммунальщики убирают поваленные деревья и чистят дороги.