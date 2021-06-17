Поиски одного из двух пропавших школьников в Апшеронске завершены

Второго мальчика продолжают искать. Фото: @kordon_2020

Поиски одного из двух пропавших в Апшеронском районе школьников завершены. Тело 12-летнего мальчика, который несколько дней назад вместе с братом ушел гулять к реке и не вернулся, найдено.

- На месте работают следователи. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - подтвердили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Его 9-летнего брата продолжают искать с земли и с воздуха.

Напомним, школьники пропали 13 июня. Сразу после тревожного сообщения в месте пропажи мальчиков развернули штаб. К поискам подключились волонтеры. Но, к сожалению, сегодня, 17 июня, пришло печальное известие. Найти живым второго ребенка надежд все меньше.