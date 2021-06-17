В районе улицы Россинского в Краснодаре начали строить самый большой сад на 350 мест

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В Прикубанском округе Краснодара начали строить самый большой детский сад. Его возводят в районе улиц Кирилла Россинского и Батуринской. Садик сможет принять 350 воспитанников.

- Несмотря на пасмурное утро, начинаем его с хороших новостей. Начали строить самый большой детский сад, рассчитанный на 350 мест. На стройплощадке сейчас идут земляные работы, укладка бетонных плит, - написал в своем Telegram-канале мэр города Евгений Первышов.

Известно, что новое дошкольное учреждение возводится по программе "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края". Детский сад планируется сдать в августе 2022 года.

- В этом районе будет целый социальный кластер - рядом, буквально за забором будет большая школа на 1550 мест, и ещё два детсада по 350 мест каждый. К их строительству планируем приступить уже в следующем году, - добавил глава Краснодара.