В Краснодаре произошло несколько аварий на электросетях, более 8 тыс. человек остались без света

Фото пресс-службы мэрии города

В Карасунском округе Краснодара 17 июня произошло несколько аварий на электросетях. Сейчас проблемы устраняют специалисты.

- В результате повреждений на линиях электропередач вышли из строя ряд трансформаторных подстанций в Карасунском округе. Без электричества остаются жители почти 30 улиц, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе администрации города.

Без света остались более 8 тысяч жителей. В зону отключений в основном попали Пашковский жилой массив и Новознаменский жилой район.

В мэрии добавили, что предварительно все восстановительные работы аварийные бригады проведут до 12 часов дня.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре после ночного дождя десятки улиц оказались под водой. На дорогах работает откачивающая техника.