Прокуратура Кубани организовала проверку в связи с ЧС после града в Павловском районе

Градины в районе были размером с яйцо

16 июня на Павловский район обрушился град. Под удар стихии попали станица Новопластуновская и хутор Новый Урал. Выпало порядка 60 мм осадков. От льдин размером с яйцо пострадала кровля на десятках домов. В районе ввели режим ЧС.

- В Павловском районе в администрации организован прием граждан. Работники прокуратуры обходят по дворам, чтобы уточнить количество пострадавших от стихии домовладений, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Также в ведомстве добавили, что для нуждающихся организовано временное размещение. Медицинские работники оказывают людям необходимую помощь, жертв стихии не установлено.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Павловском районе град разборонил огороды, побил урожай, также крыши превратились в решето.