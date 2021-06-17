В Сочи возобновят обработку пляжей и улиц из-за угрозы коронавируса

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи возобновят обработку пляжей, улиц и парков из-за угрозы коронавируса. Мэр курорта Алексей Копайгородский поручил управляющим компаниям возобновить необходимые процедуры. Об этом он сказал на заседании городского оперштаба по вопросам коронавируса.

Особое внимание уделят обработке улиц, остановок, подземных пешеходов, парков, скверов, набережных и в местах массового скопления людей. Кроме того, эпидемиологическую безопасность будут поддерживать на маршрутах к Сочинскому нацпарку и кавказскому природному биосферному заповеднику.

– На предприятиях и организациях, в общественном транспорте, учреждениях культуры важно строго следить за масочным режимом. При входе в помещения обязательна бесконтактная термометрия. Также необходимо продолжать санитарную обработку поверхностей, - отметил мэр.

Кроме того, в городе начнут работать волонтеры, чтобы раздавать маски и контролировать соблюдение социальной дистанции.