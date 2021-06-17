На Кубани реконструируют Федоровский гидроузел

Специалиасты Главэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию для реконструкции плотины Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань. Согласно новому проекту, здесь заменят плиты железобетонного крепления верхнего бьефа, балки, покрытие технологической эстакады и подъемники. А еще на плотине восстановят сегментные затворы и обновят грузоподъемное оборудование.

Еще часть работ сделают в диспетчерской гидроузла. Здесь заменят системы электроснабжения и автоматизации, а также примут меры по повышению сейсмостойкости здания. Все работы выполнит ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю».

- Реконструкция пройдет в конце сентября-начале октября. Это плановые работы для того, чтобы снизить риски для производителей и качественно продолжить эксплуатацию гидротехники, - сообщил заместитель директора ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» Сергей Якуба.

Напомним, что Федоровский гидроузел находится в двух километрах от станицы Федоровской Абинского района. Его построили в 1967 году. Благодаря нему поддерживается водный режим до 130 тысяч гектаров сельскохземель.