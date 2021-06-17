Мэр Краснодара рассказал о последствиях после прививки от коронавируса

В Краснодарском крае активно взялись за вакцинацию от коронавируса. Мотивация простая – чем больше людей получат прививку, тем быстрее выработается коллективный иммунитет, который просто необходим в борьбе с массовым заболеванием. Мэр Краснодара сделал прививку от коронавируса и рассказал о том, почему это важно. - Знаю, что уже более 120 тысяч жителей Краснодара вакцинировались от коронавирусной инфекции. Я благодарен жителям города, которые проявили сознательность и активную жизненную позицию. Кажется, что это большая цифра. Но для миллионного города этого недостаточно, чтобы выработать коллективный иммунитет. Я только что тоже прошел вакцинацию от COVID-19 первым компонентом, потому что титры антител у меня наконец опустились до минимального значения, - написал в своем тг-канале мэр. Мэр Краснодара сделал прививку от коронавируса и рассказал, почему он это сделал ПОДЕЛИТЬСЯ КОДОМ ВИДЕО Также глава Краснодара отметил, что однажды переболевший не защищён от повторного заболевания, а болезнь может вернуться в наши семьи. - Сейчас ситуация меняется не в лучшую сторону. Мы снова видим ограничения. От них страдают предприятия и малый бизнес. Если мы не хотим потерять привычный ритм жизни в Краснодаре, необходимо, чтобы вакцинацию сделали как можно большее количество людей. Давайте побережём свое здоровье, своих родных и близких!, - заключил чиновник. Тем временем мы собрали для вас мобильные пункты вакцинации в Краснодарском крае. Где и как правильно привиться читайте в нашем материале. ОБЩЕСТВО: ИСПЫТАНО НА СЕБЕ КОММЕНТАРИИ (1) т так Сегодня, в 8:23 Россия, Краснодарский край оный без трусов сделал прививку?. НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ
16 июня мэр Краснодара Евгений Первышов сделал себе прививку от коронавируса первым компонентом. Антитела чиновника опустились до минимального значения, что позволило ему поставить вакцину.
На следующий день Первышов рассказал о своем самочувствии в телеграм-канале.
- Кстати, самочувствие после вчерашней прививки от коронавируса хорошее. Никаких побочных реакций и осложнений. Место укола не болит, - написал мэр.
Напомним, что медики рекомендуют делать прививку из-за выработки коллективного иммунитета. Здесь все просто – чем больше вакцинированных людей, тем меньше уровень заболеваемости.