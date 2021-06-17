Депутаты выработали рекомендации по развитию Динского района

Юрий Бурлачко в Динском районе Фото: Архив "КП"

В краевом парламенте состоялось заседание круглого стола по вопросам развития Динского района. Ему предшествовала работа комитетов – депутаты детально изучали ситуацию в районе по профильным направлениям.

Юрий Бурлачко охарактеризовал муниципалитет как многоплановый с высоким промышленно-экономическим потенциалом. Здесь достаточно динамично развиваются промышленность, социальная сфера, сельское хозяйство, перерабатывающие предприятия. Но есть и проблемы. Среди них недостатки в сфере ЖКХ, которые сдерживают реализацию инвестиционных проектов. Центральное водоснабжение, например, отсутствует в восьми населенных пунктах. Есть нерешенные вопросы и в соцсфере. Это дефицит мест в школах и детсадах. В этом направлении, благодаря участию в нацпроектах и госпрограммах, в Динском районе построено 5 соцобъектов.

Шла речь и о взаимодействии с местными властями, значимость которого отметил Юрий Бурлачко.

- Мы ценим партнерские отношения, сложившиеся между региональными парламентом и органами местного самоуправления. Мы понимаем, что от экономической самостоятельности и процветания каждого муниципального образования зависит экономическая мощь всего края. Создание необходимых благоприятных условий в социальной, экономической сфере для каждого муниципалитета – это залог роста Кубани. Поэтому сегодня мы обсуждаем проблемы Динского района и ищем пути их решения, - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Среди выводов, прозвучавших на заседании- сильная экономика района и положительная динамика ее развития. Депутаты порекомендовали местным властям активнее работать в сфере образования, привлекать молодых специалистов и уделять внимание поддержке инфраструктуры отдаленных сел.

- Из числа муниципалитетов, относящихся к Краснодарской агломерации, Динской район смог создать условия, позволяющие удержать отток местных жителей в краевой центр. Здесь есть рабочие места и в сельском хозяйстве, и на современных промышленных предприятиях. Поэтому в будущем вполне возможен такой сценарий, при котором краснодарцы из близлежащих микрорайонов будут приезжать на работу в Динскую. А обозначенные сегодня сложные вопросы мы возьмем на контроль и будем решать совместными усилиями», - подытожил Юрий Бурлачко.

Подготовленные по итогам работы рекомендации рассмотрят на ближайшей сессии ЗСК.