В Олимпийском парке Сочи пройдет "Парад фейерверков"

Фото: sochi.ru

«Парад фейерверков» в Сочи представят с 18 июня по 15 августа. Салюты прогремят на Медальной площади. Вместе с великолепным пиротехническим шоу на курорте организуют и праздничную программу.

- В Сочи в течение двух месяцев салюты в небо будут запускать лучшие российские и мировые команды пиротехников, они представят последние достижения пиротехнического искусства. Каждый день зрителям будет презентовано новое шоу фейерверков. В основе каждого шоу будет заложена своя концепция, что делает их уникальными и интригующими, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе администрации Сочи.

Также в мэрии добавили, что гости смогут увидеть огненные колеса, фонтаны, водопады и «живой» огонь высотой до 10 метров. Парад фейерверков будет начинаться каждый день с 9 часов вечера.

- По вечерам зрителей ждут выступления музыкальных кавер-групп и диджеев, - добавили представители администрации.