Росреестр запустил новый онлайн-сервис по выбору земли под жилищное строительство

Фото пресс-службы Кадастровой палаты региона

Новый онлайн-сервис «Земля для стройки» планируется запустить во всех регионах России. В настоящее время участие в проекте принимают Пермский край, Самарская и Псковская области, Республика Татарстан и Белгородская область. Краснодарский край запустит сервис совсем скоро.

- Данный сервис реализован на платформе Публичной кадастровой карты Росреестра. С помощью карты в режиме онлайн любой желающий (инвестор, застройщик или гражданин) может выбрать понравившийся участок и проверить его на пригодность для жилищного строительства, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе Кадастровой палаты края.

В течение прошедшего года губернаторами регионов и органами исполнительной власти совместно с Росреестром проводилась масштабная работа по выявлению земель, пригодных под жилищное строительство.

По сведениям на 1 июня 2021 года в Краснодарском крае выявлено 226 территорий и земельных участков, пригодных под строительство ИЖС. Их общая площадь составляет 1780,6 га.

Для строительства многоквартирных домов пригодно 60 участков и территорий, их площадь 6868,2 га.