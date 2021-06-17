В Сириусе ограничат скорость движения электросамокатов

Фото: instagram.com/andrey_stolyarov_sirius/

На набережной федеральной территории «Сириус» в Сочи ограничат скорость движения самокатов до 10 км/ч. Такое решение приняли в администрации образовательного центра.

- Вне массовых зон пребывания скорость ограничат до 25 километров в час. В Сириусе многие пользуются электросамокатами как транспортными средствами. Для этих целей опускать скорость ниже неправильно, так мы перегрузим дороги, - сказал на своей странице в Инстаграме врио главы федеральной территории Андрей Столяров.

При этом планируется сделать и свободную от самокатов по периметру Поющих Фонтанов в Олимпийском парке. Ограничения вступят в силу с 21 июня. При этом предполагается и испытательный срок в один месяц, чтобы наладить подобную работу.