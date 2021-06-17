В Краснодаре пройдет шестой международный турнир по смешанным единоборствам

Бой пройдет 4 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 июля в 18:00 на арене краснодарского дворца спорта «Олимп» пройдет шестой международный турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера - спортсмен из Бразилии Фернандо Батиста встретиться с россиянином Олегом Поповым. Участвовать в схватках будут и другие профессиональные бойцы.

- В программе боя и схватка Сергея Билостенного с Сандро Корухом, - говорят промоутеры турнира. – Также зрителей ожидает дебют в лиге Адриано Родригеса против молодого и очень амбициозного Владимира Васильева.

Зрителям необходимо быть в масках.