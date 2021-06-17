В Краснодарском крае за сутки коронавирус обнаружили у 17 детей

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Краснодарский оперативный штаб по вопросам коронавируса представил статистику заболевания на 17 июня. В крае за сутки зарегистрировали 105 новых случаев заражения, среди заболевших – 17 детей. При этом 57 пациентов уже выздоровели и вернулись к обычной жизни.

Всего же число заболевших коронавирусом с начала пандемии достигло отметки в 50 115 человек, выздоровели – 44 663. При этом жертвами в Краснодарском крае стали 3 221, 12 из которых погибли за минувшие сутки.

Напоминаем, что снизить рост заболеваемости поможет коллективный иммунитет, который вырабатывается в том числе и благодаря прививкам. Где сделать их безопасно и бесплатно читайте в нашем материале.