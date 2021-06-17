На Кубани будут судить сотрудницу полиции, насмерть сбившую ребенка

Следком Кубани закончил расследование уголовного дела против 40-летней сотрудницы полиции, которая в апреле 2021 года сбила восьмилетнего мальчика. Сейчас женщина находится под домашним арестом, она полностью признала вину.

Согласно документам расследования, трагедия случилась в Динском районе. Женщина не уступила дорогу мальчику и попыталась объехать его с правой стороны. Однако она не справилась с управлением и наехала на забор, который повалился на ребенка. Школьник погиб на месте от полученных травм.

Женщине вменяют причинение смерти по неосторожности. Сейчас ее ждет суд.