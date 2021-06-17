На Кубани восстановили работу электроснабжения после урагана

Фото: Россети

17 июня с 8:00 из-за грозы и шквалистого ветра на Кубани случились массовые отключения на электросетях. Максимально без электричество оставались почти 19 тысяч человек. Восстановительные работы вели 27 бригад – 84 специалиста и 29 единиц техники.

В 12:41 электроснабжение большинства потребителей в Краснодарском крае было восстановлено. Сейчас ведутся восстановительные работы по десяти единичным заявкам, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе Минэнерго России.

Напоминаем, что сообщить о сбоях электроснабжения или замеченных повреждениях на электросетях можно по единому бесплатному телефону контакт-центра компании «Россети» 8-800-220-0-220 или на официальном сайте ведомства.