"Единая Россия” назвала соцсферу приоритетной в работе Госдумы VII созыва

Фото предоставлено партией "Единая Россия"

В партии рассказали об итогах работы Госдумы нынешнего созыва. За прошедшие 5 лет были предприняты серьезные шаги по борьбе с бедностью и развитию системы социальных гарантий. Также пришлось внести ряд изменений в трудовое законодательство.

Во время пандемии партия тесно сотрудничала с правительством в вопросах поддержки граждан и бизнеса. Итогом этой работы стало выделение 4,5 млрд рублей на помощь наиболее пострадавшим от введенных карантинных ограничений. Следует отметить, что ряд мер, направленных на поддержку населения, продолжает работать и после отмены карантинных мероприятий. Это, в частности, налоговые льготы для субъектов малого предпринимательства и помощь самозанятым, пишет nashgorod.ru.

В разгар пандемии многие компании перевели сотрудников на дистанционную работу. Единороссы инициировали принятие закона, регламентирующего работу так называемых «удаленщиков». Он помогает защищать права 6 млн россиян, работающих из дома.

Глава фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев отметил и эффективность принятого закона о самозанятых. Сегодня в Российской Федерации их насчитывается более 2 млн человек.

«Мы смогли аккумулировать средства, создать очень эффективный механизм для работы, который сегодня позволяет стране решать еще более амбициозные задачи по повышению качества жизни людей и конкурентоспособности страны», – заявил глава фракции.

Много усилий партия направила на поддержку семей с детьми. Исаев напомнил, что маткапитал был увеличен до 640 000 рублей, и теперь его выдают уже после рождения первенца. Кроме этого, удалось внедрить по всей стране систему горячего питания для младших школьников, что также разгрузило семейные бюджеты.

Нельзя забывать и о создании механизма «народного бюджетирования». Он позволяет гораздо эффективнее расходовать бюджетные средства в регионах за счет привлечения к важным проектам местных жителей.

Как сообщает официальный сайт «Единой России», новый созыв Госдумы продолжит выполнять поручения президента. Депутаты сосредоточатся на борьбе с бедностью населения, благоустройстве населенных пунктов и выравнивании возможностей регионов. Кроме этого, предстоит серьезная работа по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

«Законодателями Кубани проделана большая работа. Принятый в этом году бюджет полностью сохранил социальную направленность – свыше 70 процентов всех расходов идет на соцсферу: здравоохранение, образование, индексацию социальных выплат.

Пандемия серьезно ударила по всем сферам жизни. Благодаря слаженной работе законодательной и исполнительной власти приняты меры поддержки наших ключевых отраслей: малого и среднего бизнеса, промышленных предприятий, сельского хозяйства и сферы туризма. Среди них возмещение части затрат на производство сельхозкультур, субсидии для организаций детского отдыха и санаторно-курортного комплекса. В этом году кубанские предприниматели получат весомую федеральную поддержку. Это позволит не только продлить действующие программы поддержки малого и среднего бизнеса, но и разработать новые», - сообщил секретарь Краснодарского регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер Заксобрания Краснодарского края.