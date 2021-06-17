В Сочи пенсионерка ушла в лес за грибами, назад ее возвращали спасатели

Фото: Кубань-СПАС

Утром 17 июня 72-летняя жительница Сочи отправилась в лес за грибами в селе Прогресс. Женщина поскользнулась и повредила правую ногу, назад вернуться самостоятельно она уже не смогла. Тогда она позвонила спасателям, которые оперативно выехали на помощь.

- Обнаружив пострадавшую, специалисты наложили ей шину на поврежденную ногу, затем на носилках донесли к служебному автомобилю. После чего пострадавшую доставили в село Прогресс и передали врачам скорой помощи, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе Кубань-СПАС.

Сейчас жизни пенсионерки ничего не угрожает.