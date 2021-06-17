Дети России воссоздали «Орленок» в виртуальной реальности

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Школьники из 10 регионов собрались во Всероссийском детском центре в рамках программы «Инженерное соревнование «Программируем играя». Три недели дети работали с профессиональным VR-оборудованием и разрабатывали компьютерные игры.

Участниками инженерного соревнования «Программируем играя» стали 48 ребят в возрасте 11-16 лет, имеющие достижения в области программирования, геймдизайна и проектной деятельности. Школьники посещали мастер-классы и практические сессии, на которых с помощью компьютерных игр познавали мир IT и пробовали себя в роли разработчиков.

«В этой программе соблюдён идеальный баланс увлекательности и интеллектуальной пользы для её участников. Какой ребёнок не мечтает создать собственную компьютерную игру, работающую по тем правилам, которые он задаст? Орлятам удалось почувствовать себя настоящими разработчиками, сценаристами и геймдизайнерами, а потом опробовать собственное творение в игровом состязании с друзьями. При этом главная составляющая программы – образовательная, ведь в процессе разработки игр ребята осваивали программирование, которое является одним из самых перспективных и востребованных профессиональных направлений современности. Уверен, что школьники получили массу впечатлений и передовых знаний, которые станут основой их будущих успехов», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В ходе смены юные программисты разрабатывали проекты по трём направлениям: «Идея», «Демоверсия» и «Прототип». Ребята, работающие в блоке «Идея», создавали сценарий, арт-концепцию и продумывали механику игры. В направлении «Демоверсия» мальчишки и девчонки запускали действующие версии игр с короткими сессиями: у ребят получились приключенческие проекты о параллельных мирах, порталы в которые находятся в «Орлёнке». По замыслу детей, в основе сценариев лежат идеи дружбы и самосовершенствования. Наконец, «Прототипы» – это готовые игры, проработанные ребятами более детально. Среди итоговых проектов – знаменитая «змейка» в реалиях Всероссийского детского центра. По сюжету вожатый, которым управляет игрок, пытается собрать в строй разбегающихся орлят, преодолевая разнообразные препятствия. Интересно, что во всех проектах присутствуют отсылки к легендам «Орлёнка» и их героям. Свои игры на финальной презентации ребята представили экспертному жюри, в состав которого вошли их ровесники-орлята.

- Смена была очень продуктивной, потому что в ней участвовали на редкость увлечённые, мотивированные дети. Фактически все задуманные проекты доведены до конца – у подавляющей части ребят получилось сделать прототипы. Орлята очень талантливые, поэтому, с точки зрения сюжетных поворотов и внутриигровых конфликтов, у всех всё отлично. По идеям, родившимся в ходе программы, можно снять несколько увлекательных сериалов. Надеемся, что к следующему году проекты будут доработаны до более высокого уровня, ведь надо понимать, что их делали дети, которым пока в чём-то далеко до профессионалов. Но у ребят есть неоспоримое преимущество: профессионалы, как правило, своей верхней планки уже достигли, а перед юными программистами ещё всё открыто, – отметил генеральный директор научно-производственного предприятия «Е-НОТ» Сергей Михнев.

Одним из ключевых событий смены стал Чемпионат по игровому программированию. В нём приняли участие абсолютные новички, которых обучали алгоритмизации более опытные в сфере IT ребята. Легенда главной игры Чемпионата гласила: в космос отправили специальных роботов, которые должны познакомить инопланетные цивилизации с историей и культурными особенностями «Орлёнка». Задачей школьников стало написание программы и создание особой платформы для помощи роботам в их миссии. Единственным способом управления персонажами в игре было написание алгоритмов их поведения на базовом языке программирования.

Также в рамках программы ребята создали VR-викторину по достопримечательностям и интересным местам Центра: под руководством наставников мальчишки и девчонки выполнили панорамные съёмки на специальном оборудовании, которое поддерживает технологию VR360, и придумали вопросы о культуре, традициях и истории «Орлёнка». Итоговый проект позволяет перенестись в локации Центра с помощью очков виртуальной реальности и, отвечая на вопросы о нём, узнать много нового в формате виртуального квеста. Созданные ребятами игры будут доступны для орлят новых смен и подписчиков социальных сетей Центра. А релиз VR-викторины станет подарком к 61-му дню рождения «Орлёнка» 12 июля 2021 года.

- Я занимаюсь программированием в профильной школе уже примерно два года, но и до этого очень любил это дело, так что быстро вошёл во вкус. В «Орлёнке» разрабатывать игры мне очень нравится, потому что тут мы видим команду полностью, можем обмениваться идеями, разговаривать с учителем и помогать друг другу. Всё очень легко и интересно. Я планирую связать с программированием свою жизнь и стать разработчиком игр, – рассказал участник шестой смены Никита Калинин из Тверской области.

По итогам работы в течение смены каждый школьник получит сертификат, а победители и активные участники будут награждены грамотами и дипломами.

Инженерное соревнование «Программируем играя» продлится до 19 июня 2021 года. Организаторы программы: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Е-НОТ», ВДЦ «Орлёнок».