В парламенте Кубани прошло общее собрание Совета молодых депутатов

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

17 июня в здании Законодательного собрания региона прошло общее собрание Совета молодых депутатов. За 16 лет работы через школу юных депутатов прошли более пяти тысяч человек. Большая часть из них затем отправляется работать в мэрию.

– Большое количество тех, кто сегодня занимает ответственные посты, – выпускники Совета молодых депутатов. Также на предстоящей выборной кампании в Госдуму РФ из Совета представлено три кандидата. Встречи с людьми, публичные выступления помогают набраться опыта, чтобы на федеральном уровне отстаивать интересы края, - сказал спикер ЗСК Владимир Бекетов.

Сейчас в совете состоят около полутора тысячи человек. Все они проходят различные подготовки к будущей работе и принимают активное участие в жизни края. Самых талантливых депутатов Кубани наградили на встрече почетными грамотами от губернатора края Вениамина Кондратьева.