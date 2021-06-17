Сделка по приобретению акций «Пекина» завершена при участии Сбера

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Сбербанк открыл ГК «Жемчужина» кредитные линии для перечисления итогового транша на выкуп акций ГОК «Пекин», владеющей одноименным отелем в историческом центре Москвы. Объем финансирования Сбера составил 2,8 млрд рублей. Общая стоимость приобретения не разглашается.

ГК «Жемчужина» располагает обширным номерным фондом в Сочи. В декабре 2019 года собрание акционеров группы компаний решило приобрести акции ГОК «Пекин», главный актив которой – здание гостиницы площадью около 26 тыс. кв. м, расположенное на земельном участке 5,6 тысяч кв. м.

Гостиница «Пекин» построена в 1939-1958 годах в центре Москвы по проекту архитектора Дмитрия Чечулина. Объект находится на пересечении Тверской улицы и Садового кольца по адресу ул. Большая Садовая, д. 5. В пешей доступности от гостиницы – Кремль, Красная площадь, главные театры и музеи столицы.

Владимир Ересько, управляющий Центральным отделением Сбербанка:

«Сбер предлагает оптимальные решения во всех областях ведения бизнеса. Благодаря использованию инструментов хеджирования и смешанной процентной ставки, ГК «Жемчужина» смогла получить финансирование на более привлекательных условиях и сэкономить на процентной ставке по кредиту. Мы сотрудничаем с группой компаний на протяжении 18 лет, за это время «Жемчужина» стала одним из символов Сочи. Уверен, приобретение актива в столице положит начало новому значимому этапу развития компании».

Светлана Ермилова, генеральный директор ГК «Жемчужина»:

«Сбер является нашим стратегическим партнером. Новый совместный проект – это очередной шаг развития отношений. Финансовая поддержка крупнейшего банка позволит вдохнуть новую жизнь в гостинично-офисный комплекс «Пекин» в полном соответствии с его уникальной концепцией».

Гостиничный комплекс «Жемчужина» – это самый крупный гостиничный комплекс и одна из самых известных гостиниц курорта Сочи. Комплекс представляет собой 19-этажный корпус на территории в 7 Га неподалеку от берега Черного моря.