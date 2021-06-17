На Кубани 18 июня пройдут кратковременные дожди с грозами

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18 июня в Краснодарском крае ожидается переменная облачность и кратковременные дожди с грозами. При этом скорость ветра составит 4-9 метров в секунду, а в некоторых районах будут порывы до 14 метров в секунду. На Черноморском побережье от Анапы до Геленджика синоптики предсказывают шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

- Температура воздуха снизится до 23-28 градусов, - уточнили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

19 и 20 июня на Кубани снова могут пройти кратковременные дожди, которые усилятся на следующей неделе и будут идти до конца месяца. А вот температура воздуха наоборот станет больше – до 32 градусов тепла.