Мэрия Краснодара проверит законность новой террасы ресторана на Красной

Фото: соцсети

Накануне в соцсетях Краснодара появилась информация о том, что одно из летних кафе города по улице Красной заняло тротуар под летнюю террасу. Жителей беспокоит, что им не хватает места для комфортного передвижения.

17 июня администрация города начала по данному факту проверку.

- По информации управления муниципального контроля, по этому вопросу идёт проверка. У организации должны быть документы, подтверждающие законность установки летней террасы. Если будет установлено, что соответствующих бумаг у ресторана нет - конструкцию демонтируют, - сообщил «КП»-Кубань» источник в мэрии Краснодара.

Результаты проверки будут известны на следующей неделе.