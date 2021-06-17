В Крымском районе на стройке энергосетей нашли предметы Великого переселения народов

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Крымском районе на месте строительства новой линии электропередач в селе Кеслерово археологи нашли предметы Великого переселения народов. Они находились на месте памятника археологии «Красная Батарея 3».

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

– Перед началом работ археологи обязаны проводить раскопки, собрать объекты исторического наследия для изучения и сохранения. Около села Кеслерово они обнаружили материал, относящийся к III-IV векам нашей эры, – сказал вице-губернатор края Сергей Болдин.

В то время на территории Северного Причерноморья и Кавказа шло Великое переселение народов. Многие племена в Крыму и на Тамани были разграблены кочевниками, а «Красная Батарея 3» была пристанищем для лишенных крова людей. Специалисты нашли предметы их быта, образцы черняховской культуры и кости людей. Сейчас ученые будут выяснять, каким образом все это попало на территорию Кубани.