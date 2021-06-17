Фото: пресс-службы курорта "Красная Поляна"

В Сочи открыли самый большой в России летний сноупарк. Катание в летнем лагере для лыжников и сноубордистов продлится до 11 июля. Об этом сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта.

- Парк расположен в горной долине Цирк-2 на высоте выше 2 тысяч метров над уровнем моря. Его площадь 20 тысяч квадратных метров, - рассказали в пресс-службе. – Парк оборудован бугельными подъёмника.

21 июня в лагере отметят Международный день скейтбординга.

Напомним, что по последним данным в Сочи находятся более 180 тысяч туристов. Для них открыты 60 санаториев и пансионатов с лечением, 99 объектов размещения - гостиницы, отели, детские лагеря и базы отдыха, а также более 2200 мини-гостиниц и гостевых домов.