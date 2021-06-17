Житель Адыгеи забил до смерти 19-летнюю девушку бутылкой шампанского

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Преступление случилось по улице Титова в городе Майкопе. Там 42-летний мужчина решил забраться в дом к незнакомой женщине и похитить у нее деньги. Он проник в дом, однако его застала врасплох 19-летняя дочь хозяйки. Мужчина не растерялся, схватил со стола бутылку шампанского и забил девушку до смерти. После этого он нашел в коттедже 220 тысяч рублей и унес с собой.

Однако скрыться от правосудия не смог. Мужчину разыскали, и 17 июня он предстал перед судом.

- Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Первые 5 лет наказания – с отбыванием в тюрьме, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Республике Адыгеи.

Приговор в законную силу не вступил.