В Краснодаре открыли выставку репродукций работ Бэнкси

Фото: Краснодарский краевой выставочный зал

17 июня в Краснодарском выставочном зале открылась экспозиция репродукций работ знаменитого андеграудного стрит-художника из Англии Бэнкси. В экспозиции «Бэнкси. Анонимный провокатор» представлены более 90 работ — полотна, фотографии, постеры и копии уличных граффити, а также мультимедийный контент. Кроме того, зрители увидят инсталляции и смогут сфотографироваться в специальной зоне.

Выставку можно будет посетить до 25 июля по адресу улица Рашпилевская,32. Возрастное ограничение для гостей 18+. Выставочный зал работает со вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00.

Бэнкси – самый загадочный персонаж в истории современного искусства. Его работы продаются за большие деньги по всему миру, однако никто и никогда не видел его лица. В 2018 году картина «Девочка с воздушным шаром» ушла с молотка за 1 042 000 фунтов стерлингов. Вокруг работы был огромный ажиотаж, потому что картина стала исчезать прямо в процессе аукциона. В итоге она получила новое название «Любовь в мусорной корзине».