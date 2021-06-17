В Анапе у уличного фотографа полицейские изъяли орла и передали в зоопарк

Фото: @omvd_anapa

В Анапе у уличного фотографа полицейские изъяли орла. Таков итог рейда на смотровой площадке «Ласточкино гнездо» в поселке Су-Псех. Об этом сообщили в пресс-службе отдела МВД по Анапе.

- В отношении фотографа, 23-летнего жителя Карачаево-Черкесской республики, составлен протокол по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)», - рассказали в полиции.

Материалы направлены в суд для принятия решения в установленном законом порядке.

Судьба птицы сложилась благополучно. После осмотра специалистами ветеринарной службы, орла передали в зоопарк поселка Витязево.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что у сочинского фотографа изъяли краснокнижного черного грифа. Его отправили в просторный вольер на временное содержание в совариум.