Кубанской инфекционист рассказал, какую вакцину выбрать от коронавируса

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

Если 60 процентов населения Кубани не привьётся в ближайшее время, возможен новый локдаун. Медики не исключают, что третья волна коронавирусной инфекции не за горами.

- За последние 1,5 года мы видели разные сценарии, - рассказал в эфире радио «КП»-Краснодар» заместитель главного врача Специализированной клинической инфекционной больницы Кубани Игорь Люлин - Мы не открываем ничего нового. Есть варианты жёстких ограничений, но год назад у нас не было других решений, кроме жестких санитарных мер. Теперь у нас есть решение – эффективное профилактическое средство.

Сейчас в крае доступны три вида вакцины. Акцент сегодня сделан на первую российскую вакцину. Это «Спутник V». Она является массовой вакциной для базовой профилактики.

По его словам, все остальные обсуждаются при ограничениях по здоровью, но по большому счёту, с точки зрения качества и эффективности эти препараты близки, просто они сделаны на различных технологических платформах. Отказываться от одной, чтобы найти другую редкую – нерационально.