Фото: пресс-службы Анапы

В Анапе полностью ликвидировали последствия ночного ливня. На курорте сели размыли пляжи и затопили дороги. Об этом сообщили в пресс-службе в пресс-службе администрации курорта.

- На данный момент все последствия стихии ликвидированы, - сообщила представитель пресс-службы.

Напомним, что ураган накрыл Краснодарский край в ночь на 17 июня. От стихии одним из самых пострадавших городов стала Анапа. Здесь не только подтопило улицы и дороги, потоки после залпового ливня зашли во дворы.

Практически полностью восстановлен лечебный пляж после разбушевавшейся стихии. Здесь размыло песчаный берег, пострадали душевые, деревянные раздевалки и другая инфраструктура.