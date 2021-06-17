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Экс-кандидат в депутаты Гордумы Новороссийска стал фигурантом уголовного дела за посредничество во взяточничестве. Он является застройщиком незаконно возведённого ТЦ. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, фигурант должен был помочь в передаче некой суммы суду. Но мужчина, который собирался дать взятку, в итоге обратился в следственный комитет.

Передача взятки должна была состояться в одном из городских кафе. Но в последний момент экс-кандидат в депутаты отказался от посредничества и пригласил заняться щекотливым делом адвоката.

- Предварительное следствие завершено. Экс-кандидат в депутаты подозревается в преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве», - пишет "Блокнот Новороссийск".