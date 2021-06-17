Фото: пресс-службы мэрии Анапы

В Анапе усилят дезинфекцию улиц и мест массового скопления людей. Это делается для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на курорте, сообщили в пресс-службе города-курорта.

- Из-за массового притока туристов из регионов России эпидситуация в Анапе усложнилась, - отметила представитель пресс-службы.

Сотрудники санаториев, пансионатов, гостиниц, детских лагерей должны носить маски и перчатки, усилить дезинфекционный режим, обеззараживать воздух в помещениях с помощью рециркуляторов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Анапа стала лидером по выявленным случаям COVID-19 за сутки на 16 июня. Ситуация с коронавирусом в Краснодарском крае, в том числе на побережье, осложняется

Стоит отметить, что на прошлой недели по количеству заболевших два дня подряд лидировал в антирейтинге Сочи.