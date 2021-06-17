Министр здравоохранения Кубани рассказал, введут ли обязательную вакцинацию в регионе

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов рассказал, введут ли обязательную вакцинацию в регионе. Медики рассчитывают на сознательность жителей Краснодарского края. Об этом сообщили в Минздраве региона.

- Сегодня в регионе не планируют вводить обязательную вакцинацию работающего населения, - заявил министр.

Он обратился к сознательности кубанцев и пониманию, что вакцинация - самый эффективный способ профилактики опасной инфекции.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что если 60 процентов населения Кубани не привьётся в ближайшее время, возможен новый локдаун. Медики не исключают, что третья волна коронавирусной инфекции не за горами.