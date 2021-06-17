Прокуратура организовала проверку по факту эвакуации людей из затопленного подвала в Анапе

Потоп в Анапе. Фото: пресс-службы городской мэрии

Прокуратура организовала проверку по факту эвакуации людей из подтопленого подвала в Анапе. Речь идет о факте незаконного проживания в цокольном помещении многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Около 01:54 минут на пульт ГУ МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о подтоплении цокольного этажа в шестнадцатиэтажном жилом доме № 229 на улице Ленина. Вода зашла в тридцать нежилых помещений подвала. Спасатели эвакуировали 15 человек.

- По результатам проверки будет дана оценка деятельности администрации города-курорта и управляющей компании ООО «Репино» на предмет принятия мер по фактам незаконного проживания людей в нежилых помещениях и качеству обслуживания инженерных сетей и ливневых канализаций, - заключили в прокуратуре.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Анапе полностью ликвидировали последствия ночного ливня. На курорте сели размыли пляжи и затопили дороги.