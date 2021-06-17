Жителей Адыгее за вакцинацию от коронавируса поощрят скидками в магазинах, билетами в театр и денежной премией

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

Жителей Адыгее за вакцинацию от коронавируса поощрят скидками в магазинах и денежной премией. Работодателям рекомендовано давать дополнительный выходной в день прививки. Об этом сообщили в республиканском оперштабе.

- С 15 июня по 1 сентября вакцинируемым будет выдаваться сертификат на двух человек для бесплатного посещения в течение текущего года трех культурных мероприятий, - рассказали в оперштабе.

Кроме того, среди преференций: скидки на посещение спорткомплексов и бассейнов, теннисных кортов и ледовой арены.

Граждане старше 60 лет, которые сделают прививку до 1 сентября, получат единовременную выплату - 500 рублей.

Сейчас в Адыгее работают 32 стационарных пункта вакцинации и два – мобильных. Всего в республику поступило более 41,5 тысяч доз вакцин.