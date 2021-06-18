Узнали, где будут отключения света в Сочи 18 июня 2021

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Отключения света в Сочи 18 июня 2021 пройдут во всех четырех внутригородских районах. Они охватят более 30 улиц. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей. Специалисты обещают, что в будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования. Жителям остается только запастись терпением и свечами.

Адлерский район

С 08:00 до 18:00 отключат свет на улицах Тимашевская, Днестровская, Темрюкская, Мясникяна, Демократическая, Карла Маркса, Бестужева, Просвещения, Кирова, Витебская, Рижская, Геленджикская, Афипская, Брянская.

Хостинский район

С 08:00 до 19:00 пропадет электричество на улицах Земляничная, Грибоедова, Лысая Гора, Серафимовича, Учительская, Транспортная, Голенева, Дорога на Большой Ахун, Кипарисовая, Малая, Береговая, СТ «Дальний Качан», «Вишневый».

Центральный район

С 07:00 до 19:00 обесточат переулок Строительный, Курортный проспект, улицы Парковая, Островского, Навагинская и Советская.

Лазаревский район

С 08:00 до 20:00 без света останутся жители сел Ордынка, Вишневка, улиц Майкопская, Республиканская, переулков Бородина и Высотный, поселков Лазаревское и Горный воздух.