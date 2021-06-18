Что произошло за ночь 18 июня: в минздраве края рассказали об обязательной вакцинации

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«КП» - Кубань» рассказывает, что произошло за ночь 17 июня в Краснодарском крае. Министр здравоохранения Кубани рассказал, введут ли обязательную вакцинацию в регионе. Медики призывают жителей Краснодарского края проявить сознательность.

Прокуратура организовала проверку по факту эвакуации людей из затопленного подвала в Анапе. Речь идет о факте незаконного проживания в цокольном помещении многоквартирного дома.

Синоптики рассказали, когда ждать очередной погодный апокалипсис на Кубани. Но есть и хорошие новости.

На Кубани после урагана с рельсов сошли грузовые вагоны. Стихия смыла и тонны угля.