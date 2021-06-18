Погода в Краснодаре 18 июня 2021: в городе будет солнечно

В Краснодаре установится солнечная погода Фото: Галина КОПЫЛОВА

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 18 июня 2021 года.

После пасмурных и дождливых дней в краевом центре в пятницу установится теплая солнечная погода. Столбики термометров в течение двух суток будут расти вверх.

- В Краснодаре 18 июня без осадков, ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов, днем 26-28 градусов, - сообщили “Комсомольской правде” - Кубань” в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По краю местами возможен кратковременный дождь. В субботу и воскресенье в регионе воздух прогреется выше 30 градусов тепла.