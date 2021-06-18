ЕР выполнила предвыборную программу в сфере образования и здравоохранения

Фото предоставлено партией "Единая Россия"

«Единая Россия» за пять лет реализовала предвыборную программу 2016 года в сфере образования и здравоохранения. Ее исполнение дало возможность быстро реагировать на проблемы, связанные с пандемией коронавируса.

Как сообщает nashgorod.ru, партия взяла за основу долгосрочный президентский курс в сфере развития здравоохранения. Для повышения доступности и качества медицины реализуется программа «Земский доктор», открываются ФАПы и ремонтируются больницы.

«Партия внесла и обеспечила принятие закона о дистанционной продаже безрецептурных лекарственных препаратов. Это сгладило проблему лекарственного обеспечения в отдаленных населенных пунктах», — рассказал депутат Госдумы, член общественного совета проекта ЕР «Здоровое будущее» Александр Петров. По его словам, по предложению партии был упрощен импорт незарегистрированных лекарств, необходимых для тяжелобольных людей.

Партия также обеспечила возможность получения удаленных консультаций врачей, чтобы людям не пришлось нарушать режим самоизоляции. Помимо этого, благодаря ЕР пациенты смогли получить электронный больничный. Также партия направила 18 млрд рублей на строительство инфекционных стационаров.

Отмечается, что во время пандемии партия организовала акцию «Помоги учиться дома», в рамках которой обеспечила свыше 500 тысяч учащихся и педагогов компьютерной техникой для дистанционного обучения.

Также при поддержке ЕР за пять лет в стране построили 370 школ на 270 тысяч мест. Продолжает обновляться парк школьных автобусов. Стоит отметить, что 7,3 миллиона учеников младших классов теперь получают бесплатное горячее питание.

Касательно образования в партии отметили, что школы нуждаются в квалифицированных кадрах. ЕР предложила вручать гранты российским вузам на открытие технопарков, а также создавать дополнительные бюджетные места для обучения. Предполагается, что обучаться бесплатно смогут 45 тысяч будущих специалистов.

Как пишет сайт ER.ru, ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, говоря о результатах выполнения предвыборной программы 2016 года, заявил, что документ доказал свою актуальность.

«Наша главная задача – доступность медицины как в городах, так и в селах. Только в прошлом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» было направлено более семи миллиардов рублей: это новые ФАПы, современное медицинское оборудование. Общая беда под названием “пандемия” заставила нас сплотиться, помочь врачам. Благодаря поддержке губернатора Краснодарского края в 2020 году на службу скорой помощи поступило дополнительно 70 единиц транспорта. Силами волонтеров передавались продуктовые наборы в медицинские учреждения, автоволонтеры выезжали с врачами к пациентам, в кол-центрах принимались звонки граждан. Депутаты-единороссы приобрели и передали 13 машин скорой помощи и более 50 легковых автомобилей в больницы и поликлиники», - сказал секретарь Краснодарского регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер Заксобрания Краснодарского края Николай Гриценко.