Температура воды в Черном море 18 июня 2021: теплее всего в Анапе

Фото: admkrai.krasnodar.ru

“КП”-Кубань” узнала температурк воды в Черном море 18 июня 2021 года. Купаться еще прохладно, но уже заметно, что с начала курортного сезона море стало теплее. Температура воды каждую неделю прибавляет по градусу.

18 июня теплее всего в Анапе, здесь вода прогрелась до 22 градусов, в Геленджике до 21, а в Сочи до 20. Прохладнее в Туапсе , здесь море 19 градусов, в Новороссийске 18.

Комфортно будет нырять в Азовском море. В Ейске и Приморско-Ахтарске сегодня вода прогрелась до 23 градусов.